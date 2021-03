Hit Instagrama za 29 złotych od dziś w Biedronce. Ta torebka wygląda jak Chanel. Podobną ma Ania Lewandowska

Klasyczna torebka Chanelka to model, o którym marzą miliony kobiet na całym świecie. Niestety jej cena jest mocno zaporowa i powiedzmy sobie szczerze, że większość z nas nigdy nie będzie mogła sobie na nią pozwolić. Na szczęście na ratunek przychodzi wiele sieciówek dostępnych w Polsce oraz... Biedronka! To właśnie w tym dyskoncie udało nam się znaleźć prawdziwą perełkę - mowa o czarnej torebce utrzymanej w stylistyce hitowego modelu Chanel. Torebka będzie dostępna w Biedronce od 25 marca do 7 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Jej cena jest zaskakująco niska - może być wasza za jedyne 29,99 zł.

Torebka Chanel - skąd jej fenomen?

Klasyczna Chanelka to obiekt pożądania fashionistek na całym świecie oraz jedna z najdroższych it-bags. W czym tkwi jej fenomen? Coco Chanel zaprojektowała w 1955 roku model pikowanej torebki, w którym zamiast klasycznej rączki wykorzystała długi, skórzany pasek wpleciony w złoty łańcuszek. Całość została zwieńczona zapięciem zwanym "Mademoiselle Lock", który zastąpiono po latach rozpoznawalnym teraz na całym świecie logo CC. Chanelka jest jedną z najbardziej uniwersalnych torebek, jakie zaprojektowano do tej pory. Możecie nosić ją śmiało do eleganckich looków, jak i do jeansów i ugly sneakers.

Oryginalna torebka Chanel kosztuje od ok. 20 do nawet 35 tysięcy złotych. W wielu sieciówkach możecie kupić modele inspirowane tym kultowym modelem. Oto trzy rodzaje torebek, które możecie upolować w Biedronce - jedna z nich jest właśnie inspirowana Chanelką. Oferta ważna jest od 25 marca do 7 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Jedna z torebek dostępnych w Biedronce przypomina klasyczną Chanelkę. To model, w którym zakochały się tysiące gwiazd na całym świecie. W Polsce taką torebkę ma m.in. Anna Lewandowska. Lewandowska ostatnio zdecydowała się na biały sweterek i proste, jeansowe spodnie. Jednak wzrok przede wszystkim przyciąga właśnie jej torebka. Ten dodatek to absolutny must have na wiosnę! Torebka, którą ma Anna Lewandowska to model marki Chanel i w regularnej cenie kosztuje ponad 34 tysiące złotych (!!!).

Instagram/mat. pras. Biedronka

