Anna Lewandowska nie rozstaje się z tym płaszczem na wiosnę 2021! Ten model będziecie widzieć wszędzie

Anna Lewandowska zakochała się w nim bez opamiętania i zakłada go prawie codziennie! Mowa o klasycznym szarym trenczu, który udało jej się upolować w sklepie The Frankie Shop za ok. 800 złotych. Szary oversizowy płaszcz z bufiastymi rękawami, sięgający do połowy łydki, to prawdziwa perełka i hit Instagrama, któremu nie mogą się oprzeć tysiące influencerek na całym świecie. Jak widać, tej modzie uległa również Anna Lewandowska. Żona Roberta Lewandowskiego przeważnie zestawia go z jej ulubionymi jasnymi mom jeans, ciepłym swetrem i klasycznymi sneakersami lub kaloszami Celine. Ważną rolę w jej stylizacjach z trenczem w roli głównej odgrywają również dodatki - czarne torebki (np. pikowana od Bottega Veneta) oraz kapelusz Burberry.

Trencz na wiosnę 2021. Z czym go nosić?

Oversizowy trencz jest jednym z najwdzięczniejszych okryć wiosny 2021. Dlaczego? Ponieważ pasuje naprawdę do wszystkiego. Możesz nosić go tak jak Anna Lewandowska z mom jeans i sneakersami. Śmiało możesz zestawić go również z kwiecistą sukienką midi i kowbojkami lub założyć go... z dresami! Pasują do niego zarówno plecaki, jak i większość modeli torebek (Oto 5 najmodniejszych torebek na wiosnę od 29 złotych. Tak jak Kasia Cichopek postaw na pastelowy model).

Trencz, na który zdecydowała się Anna Lewandowska pochodzi ze sklepu The Frankie Shop i kosztuje ok. 800 złotych.

Jak widzicie, Anna Lewandowska dosłownie nie rozstaje się z tym trenczem. Jest tak uniwersalny, że pasuje dosłownie do wszystkiego. To prawdziwy ideał na wiosnę 2021.

Instagram/Anna Lewandowska

Jak widzicie, taki trencz możecie stylizować na dziesiątki różnych sposobów. Nam przypadła do gustu propozycja z czarnym golfem i czapką z daszkiem.