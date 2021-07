Hasztagi Roku 2021. Gwiazdy zachwyciły kreacjami na gali! Wieniawa, Lipińska, Rozenek i inni

Julia Wieniawa zdecydowanie ma swój styl! W garderobie gwiazdy nie brak najnowszych trendów, a jej stylizacje, zarówno te na co dzień, jak i te na czerwonym dywanie, mocno wyróżniają się z tłumu. Aktorka nie boi się eksperymentować, a ostatni look, jaki zaprezentowała w swoich mediach społecznościowych, wygląda niczym wyjęty z ulic światowych tygodni mody! Co więcej, wcale nie jest trudny do osiągnięcia. Buty i torebkę, które stanowią core całej stylizacji kupimy w CCC! Zobacz także: Moda jesień 2020. Julia Wieniawa już ma najmodniejsze buty na nadchodzące miesiące! Znamy markę i cenę! Moda jesień 2020. Julia Wieniawa w butach i z torebką z CCC! Dresy są super, ale nawet siedząc w swoich czterech ścianach, czasem warto zdjąć je na rzecz czegoś bardziej spektakularnego, a przynajmniej z takiego założenia wyszła Julia Wieniawa, która postanowiła poeksperymentować z modą w domowym zaciszu. Aktorka postawiła na stylizację z akcentami w najmodniejszym kolorze 2020 roku - lila. Jak się okazuje, zjawiskowy look z łatwością może odtworzyć każda z nas. Szerokie, jeansowe spodnie w kolorze ciemnego denimu z prostymi nogawkami Julia Wieniawa zestawiła z oversize’ową lila marynarką o mocnych ramionach. Jednak to, co odegrało najważniejszą rolę w całej stylizacji, to przede wszystkim buty i torebka, oczywiście również w modnym kolorze lila, który notabene, powraca do nas w każdym sezonie. Bladoróżowe sandałki na obcasie z czubkiem w szpic, odkrytą piętą i wiązaniem na kostce od razu zwróciły naszą uwagę. Te buty były hitem poprzednich sezonów i z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Co więcej, model, który wybrała Julia Wieniawa to projekt marki Jenny Fairy, który znajdziemy w CCC za 119,99 zł! Równie...