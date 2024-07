Dorota Gardias na imprezie Flesz Fashion Night pojawiła się w różowej kreacji polskiej marki - Just Paul. Gwiazda od dawna wspiera rodzimy przemysł modowy, dlatego postawiła również na ciekawe dodatki polskich marek - kolczyki Mokobelle i buty z internetowego sklepu DeeZee. Piękna suknia podkreśliła sylwetkę Doroty i wyeksponowała jej atuty. Seksowne rozcięcie i szerokie rękawy dodały kreacji charakteru. Co ciekawe o stylizację Gardias zadbała stylistka Zosia Ślotała, która ostatnio stylizowała do kampanii wyborczej ojca swojego ukochanego, Riada Haidara. Jak Wam się podoba stylizacja Doroty?

To Zosia Ślotała stylizowała Dorotę Gardias na Flesz Fashion Night

Dorota Gardias na Flesz Fashion Night w sukience Just Paul

Dorota Gardias zachwycała na czerwonym dywanie

Pogodynka postawiła na kolczyki Mokobelle