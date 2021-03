Nowy dzień to nowa stylizacja! Agnieszka Woźniak-Starak znów została przyłapana przez paparazzi w nowej i zdecydowanie bardzo oryginalnej stylizacji. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" postawiła na total look w czerni. Dziennikarka połączyła czarny płaszcz ze złotymi guzikami z czarnymi skórzanymi spodniami i białą, lejącą się koszulą. Całość uzupełniła dodatkami - torebką z cielęcej skóry z ozdobnymi dżetami od Saint Laurent oraz swoim nowym nabytkiem - mowa o czarnych skórzanych loafersach Gucci z charakterystycznym motywem - złotą pszczołą na pięcie.

Loafersy na wiosnę 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Loafersy Agnieszki Woźniak-Starak to niestety droga opcja dla miłośniczek ciężkich butów na masywnej traktorowej podeszwie. Ten model kosztuje ok. 3600 złotych. Z czym najlepiej zestawić loafersy? Loafersy lakierowane, chociaż kojarzą się ze stylem eleganckiej kobiety, pasują także do mniej oficjalnych strojów. Klasyczne czarne buty najlepiej zakładać do trencza (dwurzędowy płaszcz, ściągnięty szerokim paskiem), spodni w kant i koszuli. Natomiast mniej formalne, np. srebrne, złote i burgundowe, z powodzeniem można nosić do zwykłych dżinsów, nieformalnych spódnic i T-shirtów. Dobrym pomysłem jest także wybór loafersów w stylu boho (z frędzlami). Tego typu buty dobrze wyglądają z ubraniami w stylu indie (z ponczami, skórzanymi spodniami i koszulkami z nadrukiem). Możliwości jest wiele!

