Domowa maseczka do włosów, dzięki zawartym składnikom odżywczym poprawi ich wygląd, nada blask i zregeneruje zniszczone końcówki. By ją przygotować potrzebujesz kilku produktów spożywczych i chwili wolnego czasu.

Domowa maseczka na włosy jogurtowo-bananowa

Maseczka jogurtowo-bananowa nie tylko poprawi kondycję włosa, ale także przyspieszy porost. Do jej przygotowania potrzebujesz jogurtu naturalnego, banana, jajka, miodu i łyżeczki soku z cytryny. Jogurt naturalny połącz z ubitym jajkiem, a następnie dodaj zmiksowanego banana. Całość dokładnie wymieszaj, po czym dodaj łyżeczkę miodu i soku z cytryny. Na koniec zmiksuj produkty na wysokich obrotach i odstaw na 15 minut do lodówki. Maseczkę nakładaj na całe włosy, zaczynając od końcówek i trzymaj na włosach przez 15-20 minut. Spłucz dokładnie ciepłą wodą. Stosuj maseczkę 2-3 razy w tygodniu.

Domowa maseczka na włosy cytrynowa

Maseczka cytrynowa wygładzi włosy, doda im blasku i zregeneruje suche końcówki. By ją uzyskać musisz wycisnąć sok z całej cytryny, a następnie dodać do niego 2-3 łyżki podgrzanej oliwy z oliwek. Maseczkę stosuj jako wcierkę do włosów, czyli nałóż na włosy i wcieraj ją w skórę głowy. Następnie na włosy nałóż folię aluminiową i owiń głowę ręcznikiem. Pozostaw na 30 minut, po czym spłucz dokładnie kosmetyk ciepłą wodą. Wcierkę stosuj 2 razy w tygodniu.

Domowa maseczka na włosy jajeczna

Maseczka jajeczna odżywi matowe włosy i doda im objętości. Do jednego jajka dodaj 2 łyżeczki miodu, 4 łyżeczki soku z cytryny i dokładnie wymieszaj. Następnie rękami lub za pomocą pędzelka do nakładania farby rozprowadź równomiernie maseczkę po całości włosów. Specyfik trzymaj na głowie 30 minut i spłucz ciepłą wodą. Maseczkę nakładaj 3 razy w tygodniu.

Domowa maseczka na włosy aloesowa

Maseczka aloesowa jest idealna na przetłuszczające się włosy. Jeden liść aloesu zmiksuj z jedną szklanką przegotowanej, ciepłej wody i dodaj łyżeczkę miodu. Całość dokładnie wymieszaj, po czym nałóż na wilgotne włosy. Po wtarciu maseczki przykryj je folią aluminiową, owiń głowę ręcznikiem i pozostaw na 30 minut. Potem spłucz je ciepłą wodą. Stosuj 2-3 razy w tygodniu.

Domowa maseczka na włosy chrzanowa

Maseczka chrzanowa jest świetnym kosmetykiem na wypadające i kruszące się włosy. Do jej przygotowania potrzebujesz chrzanu i cytryny. Chrzan (2-3 korzenie) utrzyj na tarce i dodaj do niego kilka kropel soku z cytryny. Następnie całość dokładnie wymieszaj, wetrzyj we włosy i trzymaj tak przez 15-20 minut. Na koniec spłucz włosy ciepłą wodą. Nie zaleca się stosowania, maseczki przy problemach z łupieżem.