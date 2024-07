Kamila Szczawińska, Marcelina Zawadzka i Dawid Kwiatkowski lansują ten sam trend! Jak widać styl na modnego drwala ma się dobrze! A podstawowym jego składnikiem oprócz brody jest koszula w czarno-czerwoną kratę. Ku naszemu zdziwieniu w ostatnim czasie, takie koszule polubili nie tylko stylowi mężczyźni, ale i… kobiety. Niezależnie od płci wszyscy łączą je z wąskimi czarnymi spodniami. Dawid Kwiatkowski wybrał dopasowane czarne dżinsy i czarne sportowe buty. Natomiast Kamila Szczawińska i Marcelina Zawadzka uznały zaś, że ich kraciaste koszule najlepiej wypadną ze skórzanymi rurkami. Kamila Szczawińska zestawiła ją ze swoimi ulubionymi spodniami marki La Mania i sportowymi białymi butami Reebok. A Marcelina Zawadzka na imprezie Zalando do kraciastej koszuli marki Si-Mi i skórzanych rurek dodała seksowne szpilki Topshop i kapelusz z małym rondem. Naszym zdaniem wyglądała po prostu… świetnie!

Reklama

Jak oceniacie ten trend? Czy kraciaste koszule bardziej pasują mężczyznom czy kobietom?

Zobaczcie też: Szukacie stylowego płaszcza? Co powiecie na płaszcze w pepitkę? Gwiazdy je uwielbiają!

Zobacz także

Kamila Szczawińska z córką na "Mikołajkach z PGE"

ons.pl

Dawid Kwiatkowski do swojego zestawu dodał duży złoty zegarek. Hot or Not?!

ons.pl

Marcelina Zawadzka na imprezie Zalando