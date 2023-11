2 z 5

Dakota Johnson wyglądała bosko w czerwonej sukience na cieniutkich ramiączkach - to projekt Cushnie et Ochs. Do sukienki dobrała srebrne sandałki na szpilce. A Jamie - jak to Jamie - wybrał klasyczny garnitur i... białe trampki!

Polecamy więcej: Zobacz oficjalny zwiastun „Nowego oblicza Greya”! Co spotka Christiana i Anastasię?