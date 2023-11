Reklama

Kolejny przeciek sceny z "Nowego oblicza Greya"! Do internetu trafiło wideo z najnowszej, trzeciej już części hitowego erotyka. Wiadomo już, że w filmie będziemy świadkami ślubu Any i Christiana. Okazuje się jednak, że między świeżo upieczonymi małżonkami nie wszystko będzie układało się idealnie. W najnowszym filmiku, który trafił do internetu widzimy, jak między Aną i Christianem dochodzi do ostrej wymiany zdań! Powodem sporu małżonków jest... nazwisko Any po ślubie.

Kłótnia Any i Christiana o nazwisko w "Nowym obliczu Greya"

W wideo, które trafiło do sieci widzimy, jak Christian robi wyrzuty Anie, że mimo zamążpójścia, nie zmieniła nazwiska na Grey. Anastazja nadal nosi nazwisko Steel, co wyraźnie nie spodobało się jej świeżo poślubionemu mężowi. Anastazja pyta swojego męża, czy on byłby skłonny zmienić nazwisko dla niej. Reakcja Christiana na to pytanie jest zaskakująca! Między małżonkami dochodzi do gorącej dyskusji. Ana ostatecznie decyduje się na przyjęcia nazwiska męża i zostanie Anastazją Grey? Koniecznie obejrzyjcie filmik poniżej!

Między małżonkami doszło do ostrej wymian zdań! Jaki był finał?

Premiera "Nowego oblicza Greya" już 9 lutego.