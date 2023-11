Reklama

Już 7 lutego amerykańska premiera filmu "Nowe oblicze Greya". Dwa dni później film trafi na ekrany polskich kin. Co tym razem wydarzy się w życiu głównych bohaterów? Christian Grey i Anastasia Steele zamieszkają razem, wezmą ślub, pojadą w podróż poślubną, a później... okaże się, że Ana jest w ciąży! Ta informacja zdecydowanie nie spodoba się milionerowi, którzy będzie wściekły na swoją ukochaną. Do tego wróci Jack, były szef Any, który będzie chciał zemścić się na niej i na Christianie za to, że zniszczyli jego życie. Co jeszcze się wydarzy? Przez kilka ostatnich miesięcy mogliśmy oglądać tylko zwiastuny, ale teraz do sieci trafiło już kilka scen! Jakich? Znajdziecie je niżej!

ZOBACZ: Kiedy Grey po raz pierwszy pocałował Anę? Sprawdź, jak dużo wiesz na temat "50 twarzy Greya" QUIZ

Anastasia i Christian rozmawiają o dziecku:

Anastasia wybiera sukienkę w salonie siostry Christiana:

Anastasia wraca z pracy, a Christian...

W ostatniej części filmu zobaczymy ślub Any i Christiana

YouTube

Reklama

Oraz ich podróż poślubną