Szare mydło potasowe produkuje się z soli potasu, chlorku sodu, kwasu cytrynowego i gliceryny. Kosmetyk ma działanie antybakteryjne, hypoalergiczne i lekko wysuszające. Szarym mydłem warto myć cerę trądzikową oraz włosy.

„Biały Jeleń” to popularna marka szarych mydeł. Są one produkowane w Polsce od 1918 roku. Obecnie sprzedawane artykuły tej marki są mydłami sodowymi (białymi), nie zaś potasowymi.

Szare mydło – skład i właściwości

Szare mydło jest mydłem potasowym, gdyż skład się z mieszanki soli potasowych. Ponadto w produkcie można znaleźć chlorek sodu, kwas cytrynowy oraz glicerynę. Mydło potasowe ma żółto-szary kolor, jest bezzapachowe i miękkie, a także nie zawiera konserwantów ani sztucznych barwników. Łatwo rozpuszcza się w wodzie tworząc emulsję. Szare mydło dobrze usuwa brud, jest hypoalergiczne, działa antybakteryjnie, a przy tym nie podrażnia i nie uczula skóry. Produkt doskonale sprawdzi się u alergików, dzieci, fanów ekologicznych kosmetyków oraz osób z cerą wrażliwą. Szare mydło można kupić w aptekach, hipermarketach i drogeriach. Jego cena nie przekracza 5 złotych. Przeciwieństwem szarego mydła jest popularne mydło białe, czyli sodowe.

Szare mydło na trądzik łagodzi podrażnienia

Szare mydło zwalcza drobnoustroje i działa wysuszająco, więc doskonale pielęgnuje cerę trądzikową. Stosowanie produktu pomaga załagodzić stany zapalne i podrażnienia, a także zniwelować wypryski oraz zaczerwienienia. Do cery trądzikowej najlepiej sprawdzi się szare mydło w płynie, gdyż na produkcie w kostce zbierają zanieczyszczenia. Dwa razy dziennie należy zwilżyć twarz i umyć ją odrobiną mydła. Produkt spłukuje się letnią wodą. Na koniec dobrze jest zaaplikować nawilżający krem do twarzy. Dzięki temu buzia nie będzie przesuszona.

Szare mydło na włosy zamiast szamponu

Mydło potasowe skutecznie zastąpi pełne konserwantów szampony. Kosmetykiem można myć głowę nawet kilka razy w tygodniu, gdyż nie podrażnia skóry głowy i przyśpiesza wzrost kosmyków. Substancje zawarte w produkcie przenikają do łusek włosów, dzięki czemu kosmyki stają się mocniejsze i nie wypadają. Mydło należy wetrzeć w zmoczone włosy oraz skórę głowy. Następnie całość spłukuje się letnią wodą. Na koniec warto nałożyć na włosy odżywkę albo maskę. W ten sposób kosmyki będą odżywione i nawilżone. Szare mydło nie jest polecane osobom z przesuszoną skórą głowy, tendencją do łupieżu, łuszczycą albo łojotokowym zapaleniem skóry. Kosmetyk ma właściwości wysuszające, co może potęgować dolegliwości.