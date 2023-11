Reklama

Black Friday odbywa się każdego roku w listopadzie (Black Friday 2018, kiedy startują wyprzedaże?). W Polsce czarnopiątkowe wyprzedaże zaczynają być coraz bardziej popularne. Wybieramy perełki, biegniemy do kasy, płacimy... A co jeśli zmienimy zdanie i będziemy chcieli coś zwrócić? Czy to jest możliwe? Co mówi prawo? Dowiedzieliśmy się wszystkiego i spieszymy wam z odpowiedzią.

Czy można zwracać rzeczy kupione na Black Friday?

Jeśli kupujesz rzeczy w Black Friday w internecie, a przeceny sięgają nawet 80 procent, nie oznacza to, że automatycznie tracisz prawo do zwrotu - takie prawo obowiązuję w Polsce i w krajach należących do Unii Europejskiej. Co jeśli kupujemy rzeczy w sklepie stacjonarnym? Wtedy wszystko zależy od wewnętrznego regulaminu sklepu. Czasem sklepy prowadzą taką politykę, że akceptują zwroty do 14 dni. Musisz jednak pokazać oryginalny paragon, a towar zwrócić z metkami lub w oryginalnym pudełku. Taki regulamin nie działa jednak wszędzie - niektóre sklepy mają inną politykę - jeśli kupujesz przeceniony produkt, nie dostaniesz zwrotu pieniędzy, a bon podarunkową na kwotę, za jaką kupiłeś dany produkt.

Czy można reklamować rzeczy kupione na Black Friday?

Jeśli kupisz coś na wyprzedaży w Black Friday i będziesz chciał zareklamować taką rzecz, masz do tego prawo. Oczywiście jeśli produkt będzie uszkodzony lub popsuje się nie z twojej winy, kiedy będziesz go używał.

Jest jednak jeden wyjątek - kiedy sprzedawca przecenia daną uszkodzoną rzecz i sprzedaje ją po obniżonej cenie, a ty jako klient masz świadomość, że kupujesz uszkodzony produkt, wtedy NIE masz prawa składania reklamacji. Przykład? Proszę bardzo. Kupujesz torebkę z uszkodzonym zamkiem - wtedy nie możesz zareklamować tej torebki, bo zamek się zepsuł.

Jeśli chcesz dokładnie zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w Black Friday w danym sklepie, najlepiej będzie jeśli przeczytasz cały regulamin. Żmudne zadanie, ale będziesz mieć pewność, że nie wpadniesz w żadną pułapkę i kupiony towar będziesz mógł zwrócić bez problemów ;).

