Black Friday 2018, czyli Czarny Piątek - zbliża się wielkimi krokami. Data nadejścia wyprzedażowego szaleństwa w sieciówkach, m.in. w H&M, w Zarze, w Reserved, w Mango i innych popularnych sklepach z ubraniami, butami i akcesoriami jest już znana. Wiemy, że Black Friday 2018 zacznie się w piątek 23 listopada 2018 roku. Z kolei, w poniedziałek 26 listopada rozpocznie się Cyber Monday. W poniedziałek zaczną się duże wyprzedaże internetowe, które będą idealnym uzupełnieniem Black Friday.

Black Friday jest najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wyprzedażowe szaleństwo związane z Black Friday nie jest jeszcze aż tak bardzo rozpowszechnione, ale z każdym rokiem to się zmienia i coraz więcej ludzi decyduje się skorzystać z okazji w Czarny Piątek. W sklepach możecie spodziewać się obniżek nawet do - 50%.

Poniżej prezentujemy listę sklepów, która na pewno weźmie udział w Black Friday:

Decathlon,

New Balance,

Media Markt,

Saturn,

Sephora,

home&you,

Gatta,

Deichmann,

gino rossi,

promod,

ecco,

Ochnik,

Rossmann.

Lista ta oczywiście będzie z każdym dniem się rozszerzać. Inne znane sieciówki prawie do końca nie informują o tym, czy dołączą do Black Friday. Jednak w rzeczywistości zawsze dołączają do tej akcji i informują o tym w ostatniej chwili. Są wśród nich m.in.: H&M, Zara, Mango, Reserved.

Przypomnijmy, że 26 listopada (poniedziałek) zacznie się Cyber Monday - jeśli nie zdążysz upolować ukochanej rzeczy na przecenie w Black Friday, zawsze pozostaje ci czatowanie na wyprzedażowe szaleństwo w poniedziałek - wtedy zaczynają się wyprzedaże internetowe.

Wyprzedażowe szaleństwo w Black Friday zaraz się zacznie!