Jeśli wiosną szukasz czegoś stylowego do pracy, na ważne spotkanie czy okolicznościową imprezę postaw na kolorowy garnitur! To właśnie on jest jednym z bardziej pożądanych zestawów w tym sezonie. Wie o tym Paulina Sykut -Jeżyna, która opublikowała na Instagramie stylizację z czerwonym garniturem w roli głównej! Prosty krój i sportowe dodatki to strzał w dziesiątkę! Gwiazda udowodniła, że w marynarce i spodniach można wyglądać kobieco, ale mniej formalnie. Dlatego warto się zainspirować i skusić na klasyczny garnitur, który założycie na wiele okazji!

Reklama

Damskie garnitury to must-have sezonu wiosna-lato 2019!

W tym sezonie zdecydowanie rządzi czerwień oraz cała paleta jego odcieni: fiolet, amarant i róż! Te energetyczne i bardzo kobiece kolory doskonale prezentują się właśnie na garniturach i sprawiają, że klasyczny damski garnitur może wyglądać ultra kobieco! W tym sezonie nosimy go właśnie tak jak Paulina Sykut do t-shirtów z napisami i białych lub kolorowych sneakersów! Kolorowe garnitury są wszechobecne na wybiegach, znajdziecie je u Versace, Hugo Bossa, Victorii Beckahm i Etro. Skusicie się i wy?

Reklama

Znaleźliśmy najmodniejsze damskie garnitury z sieciówek! Ceny zaczynają się już od 139 zł!