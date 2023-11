T-shirty każdy ma w swojej szafie, są one doskonałym elementem casualowych stylizacji. Zawsze, kiedy nie wiemy, co na siebie włożyć można sięgnąć po koszulkę i jeansy lub szorty w sezonie letnim, tworząc prostą stylizację w kilka chwil. Już od kilku sezonów obok gładkich koszulek prawdziwym hitem są T-shirty we wzory. Do wyboru mamy koszulki z napisami, postaciami z kreskówek, zabawnymi sloganami, a ostatnio do trendów dołączyły T-shirty z serialami popularnymi w latach 90. Koszulki z modnymi napisami noszą niemal wszystkie gwiazdy. Jedną z nich jest Sylwia Przybysz, która najczęściej wybiera oversizowe modele z dużymi nadrukami. Znaleźliśmy podobne modele koszulek z nadrukami w sieciówkach już od 59 zł!

Reklama

Jak T-shirty nosi Sylwia Przybysz?

Młoda gwiazda jest prawdziwą fanką T-shirtów, nosi je nie tylko w codziennych stylizacjach, ale zdarza jej się wybrać ten modny element garderoby, tworząc wieczorowy look. Piosenkarka koszulki z nadrukami zazwyczaj nosi do jeansów, szortów, joggerów czy dresów. Najczęściej wybiera czarne lub białe modele z postaciami z kreskówek, zwierzętami czy napisami. Uwielbia obszerne koszulki, a kiedy chce wyglądając w nich bardziej kobieco z przodu wiąże je na supeł, odsłaniając brzuch.

W sieciówkach znaleźliśmy mnóstwo T-shirtów w stylu Sylwii Przybysz. Zobaczcie!

Reklama

Zobacz także: Ta bluza Sylwii Przybysz kosztuje majątek. Zobacz, gdzie kupisz podobne już od 79 zł!