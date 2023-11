1 z 4

Paulina Sykut w serialu "W rytmie serca"

Okazuje się, że Paulina Sykut zagrała w serialu "W rytmie serca". Prezenterka Polsatu i prowadząca „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami” wcieli się w gospodynię jednego z programów śniadaniowych. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek dla fanów serialu!