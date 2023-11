Za oknem mróz a my szukamy czegoś co nas otuli i rozgrzeje. Najlepszym rozwiązaniem będą oczywiście swetry! Jaki wybrać? Najlepiej zainspirować się tym co noszą gwiazdy. Joanna Koroniewska wybrała oryginalny sweter w pepitkę, a ty zobacz, gdzie kupisz najmodniejsze swetry na aktualnych przedświątecznych wyprzedażach!

Reklama

Joanna Koroniewska w hitowym swetrze z Reserved

Sweter jest jednym z ulubionych elementów garderoby Joanny Koroniewskiej. Często w swoich stylizacjach zarówno wiosennych, jesiennych i zimowych wybiera najmodniejsze ciepły swetry, który najczęściej zestawia z dżinsami, spódnicą lub kobiecymi sukienkami. Ostatnio pokazała się w największym hicie sezonu swetrze z bufkami, a tym razem postawiła na modny wzór w pepitkę. Zobaczcie sami!

Instagram

Aktorka wybrała sweter z popularniej sieciówki Reserved, który aktualnie kosztuje 159,99 zł ale z pewnością niedługo będzie przeceniony. Tymczasem my zainspirowani stylem gwiazdy przeszukaliśmy sklepy i znaleźliśmy 5 super swetrów z przedświątecznych przecen 2019/2020!

1. To nasz hit! Sweter z odsłoniętymi plecami to prawdziwa modowa perełka! Kupicie go w sklepie Born2be za 119 zł (przeceniony z 139,99 zł).

Mat. prasowe

2. Najmodniejszy w sezonie zimowym, górski wzór plus golf to jest to! Kupicie go na wyprzedaży w H&M za 119 zł (przeceniony z 149 zł).

Mat. prasowe

3. Trzy kolory w jednym i gruby splot sprawiają, że marzymy o tym swetrze! Cropp 59,99 zł ( przeceniony z 79,99 zł).

Mat. prasowe

4. Tak,tak i jeszcze raz tak! Duży oversize'owy z grubym golfem i kieszeniami to nasz zimowy faworyt! Top Secret, 129,99 zł (przeceniony z 179,99 zł).

Mat. prasowe

5. Ażurowa dzianina i ten modny kolor sprawia, że już biegniemy do Pull& Bear bo kosztuje tylko 79,90 zł (przeceniony z 99,90 zł).

Mat. prasowe