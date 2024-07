Bardzo kobieca, elegancka, ale też odrobinę seksowna, z kwiecistymi printami w pięknych kolorach - Carrie Underwood pokazuje, jak powinna wyglądać idealna kreacja na letnią imprezę! Na gali CMT Music Awards 2016 piosenkarka miała na sobie zwiewną kreację w odcieniach błękitu, zieleni i fioletu zaprojektowaną przez Mikeala D. Carrie dobrała do niej srebrzyste dodatki - szpilki oraz charakterystyczną biżuterię: masywne pierścionki i pojedynczy długi kolczyk. Do tego jasnoróżowa szminka i perfekcyjny letni look gotowy! A ty założyłabyś taką kreację jak Carrie Underwood?

