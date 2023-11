Reklama

Black Friday 2018 już jutro! Wielkie zakupowe szaleństwo czas zacząć. Dlatego aby ułatwić wam buszowanie po sklepach, przygotowaliśmy dla was przewodnik po sieciówkach, które biorą udział w akcji Black Friday (oraz Black Week!). Poniżej dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o Black Friday. Gdzie szukać największych okazji? Które sklepy biorą udział w akcji wyprzedażowej? Czy rzeczy kupione na Black Friday można zwracać? Wszystkie informacje znajdziesz poniżej.

Black Friday 2018: aktualna lista sklepów

Zara

H&M (już teraz -30%)

Reserved

4F

New Balance

Media Markt

Media Expert

Saturn

Sephora

Douglas

Top Secret

Simple

Decathlon

Unisono

Monnari

W. Kruk

Kazar

Home&You

Gatta

Deichmann

Gino Rossi

Promod

Ecco

Ochnik

Rossman

Zalando

Ta lista oczywiście nie jest pełna, ponieważ co chwilę nowe sklepy dołączają do akcji Black Friday.

Czy rzeczy kupione na Black Friday można zwracać?

Jeśli kupujesz rzeczy w Black Friday w internecie, a przeceny sięgają nawet 80 procent, nie oznacza to, że automatycznie tracisz prawo do zwrotu - takie prawo obowiązuję w Polsce i w krajach należących do Unii Europejskiej. Co jeśli kupujemy rzeczy w sklepie stacjonarnym? Wtedy wszystko zależy od wewnętrznego regulaminu sklepu. Czasem sklepy prowadzą taką politykę, że akceptują zwroty do 14 dni. Musisz jednak pokazać oryginalny paragon, a towar zwrócić z metkami lub w oryginalnym pudełku. Taki regulamin nie działa jednak wszędzie - niektóre sklepy mają inną politykę - jeśli kupujesz przeceniony produkt, nie dostaniesz zwrotu pieniędzy, a bon podarunkową na kwotę, za jaką kupiłeś dany produkt.

Do zakupowego szaleństwa odpowiednio przygotowują się galerie i duże centra handlowe. Wiele z nich wydłuża godziny pracy w Black Friday, aby każdy mógł skorzystać z wyprzedaży. W takiej akcji co roku bierze udział między innymi Blue City w Warszawie, które tego dnia jest otwarte do godziny 23.00. Godziny otwarcia zmienia też Arkadia czy Złote Tarasy. Warto pamiętać, że wiele marek zaczyna Black Friday w sklepach internetowych już w czwartek po godzinie 22.00

