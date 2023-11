1 z 15

Black Friday już za dwa dni, my nie możemy się doczekać i już odliczamy dni! Czas przygotować się do polowania na modowe perełki! Aby wam to ułatwić, przeszukaliśmy jedną z naszych ulubionych sieciówek - H&M! Podpowiemy wam, co koniecznie musicie mieć w szafie tej zimy - nie rujnując przy tym portfela!

Kiedy rozpoczyna się Black Friday w H&M?

Czarny piątek w 2018 roku przypada na piątek 23 listopada i to właśnie w tym dniu większość sklepów szykuje super obniżki! W H&M towar już jest przeceniony o -30 %, w piątek spodziewamy się jeszcze lepszych okazji. W sklepie internetowym przeceny sięgną aż - 50 %!

Zobaczcie, jakie najmodniejsze ubrania i dodatki możesz upolować! Sweter za niecałe 50 zł, dżinsowe rurki, elegancką koszulę czy nasz hit- super modną okrągła torebkę za 30 zł!

Szykujcie się na zakupowe szaleństwo, bo kto pierwszy ten lepszy! Zajrzyjcie do naszej galerii - oto 14 hitów z H&M!