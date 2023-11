Reklama

Black Friday to prawdziwe zakupowe szaleństwo nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ten dzień cieszy się coraz większą popularnością również w naszym kraju. Podczas wyprzedaży mamy szansę kupić bożonarodzeniowe prezenty dla naszych bliskich z dużym wyprzedzeniem i w atrakcyjnej cenie. A co ważniejsze ominie nas świąteczna gorączka w sklepach i poszukiwanie prezentów na ostatnią chwilę. Zobaczcie, które sklepy będą otwarte dłużej w Black Friday!

Zobacz: Te sklepy wcześniej zaczynają Black Friday. Mamy listę!

Jak przygotować się do Black Friday?

Warto pamiętać, że Black Friday 2018 przypada w piątek 23 listopada. Do Czarnego Piątku warto się wcześniej przygotować! Co to oznacza w praktyce? Najlepiej wcześniej sprawdzić, gdzie i jakie są promocje. Zdecydować, czy zakupy robimy w sklepach stacjonarnych, czy internetowych. I oczywiście założyć budżet na tę okazję.

Które sklepy są dłużej otwarte w Black Friday?

Do zakupowego szaleństwa odpowiednio przygotowują się galerie i duże centra handlowe. Wiele z nich wydłuża godziny pracy w Black Friday, aby każdy mógł skorzystać z wyprzedaży. W takiej akcji co roku bierze udział między innymi Blue City w Warszawie, które tego dnia jest otwarte do godziny 23.00. Godziny otwarcia zmienia też Arkadia czy Złote Tarasy. Warto pamiętać, że wiele marek zaczyna Black Friday w sklepach internetowych już w czwartek po godzinie 22.00

Planujecie zakupy w Black Friday?

Zobacz: Czy można zwracać rzeczy kupione na Black Friday?

Reklama