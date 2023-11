1 z 5

Choć Karl Lagerfeld i jego kolekcje dla Chanel nauczyły nas wielu rzeczy – chociażby tego, że w przypadku francuskiego domu mody budżet nie gra roli – to najważniejsza lekcja jest jasna. Widzisz tweedowy żakiet – myślisz: „luksus", „elegancja" i „paryski szyk". No i oczywiście Chanel.

Ostatnio w superszykownym tweedowym żakiecie pojawiła się jedna z najbardziej modowo zorientowanych aktorek młodego pokolenia, Basia Kurdej-Szatan. Zrelaksowane mum-jeansy, szpilki w szpic i prosty, biały t-shirt. Basia zdecydowanie wie na czym polega nonszalancja paryskiego szyku!

Wiemy skąd jest jej tweedowy żakiet – i nie, nie jest to Chanel, ani nawet żadna inna francuska marka. To element jesiennej linii jednej z najpopularniejszych sieciówek – i kosztuje mniej niż myślicie! Co to? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii!