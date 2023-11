Jeśli nie możesz doczekać się lata, a twoja garderoba wymaga lekkiego odświeżenia, proponujemy krótkie dziewczęce topy w stylu Anny Lewandowskiej! Przeszukaliśmy popularne sieciówki, żeby znaleźć dla was najmodniejsze krótkie, wiązane bluzki w delikatne wzory! Warto zajrzeć do naszej galerii- ceny zaczynają się już od 29 zł!

Top, który ma Ania Lewandowska, to must have lata 2019

Trenerka zachwyca swoimi letnimi stylizacjami. Na profilu na Instagramie pokazuje zdjęcia w zwiewnych sukienkach, krótkich kombinezonach, czy topach i szortach! Tym razem wybrała najmodniejszy letni look, który sprawdzi się na wakacjach, ale również na co dzień. Ania nie raz udowodniła, że zna się na trendach i wie, że sezon 2019 zwiastuje powrót dziewczęcych topów z falbankami w delikatne wzorki. Projektanci tacy jak Zimmerman, Self -Portrait czy Chloé lansują trend na zwiewne i romantyczne klimaty w stylu boho!

Warto się zainspirować stylem trenerki! Anna Lewandowska postawiła na ultrakobiecy wakacyjny zestaw: krótką marszczoną i wiązaną z przodu bluzkę w delikatne kwiatki, a do tego dobrała białe lniane szorty. Całości wakacyjnego charakteru dodał kolejny hit sezonu - słomkowy kapelusz. Jak wam się podoba ta letnia stylizacja?

Poniżej zobaczcie, gdzie kupić bluzki w stylu Anny Lewandowskiej!