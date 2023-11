Anna Lewandowska często towarzyszy Robertowi Lewandowskiemu na meczach. Z trybun dopinguje męża wraz z córeczką Klarą. Ostatnio w Monachium podczas meczu Bayernu z Eintrachtem Frankfurt kibicowały Robertowi, obydwie ubrane w takie same koszulki z jego imieniem. Natomiast na wieczornej imprezie zamieniła dżinsowe spodenki na bardziej wyszukaną stylizację z krótkim kombinezonem w roli głównej, podkreślającym wysportowane, długie nogi. Ale to awangardowa torebka, którą trzymała w ręku, przyciągała wzrok. Zobaczcie sami, z czego jest zrobiona!

Ania Lewandowska w seksownej stylizacji na imprezie w Monachium!

Anna Lewandowska inspiruje stylem miliony kobiet w Polsce, śledzi modowe nowinki i uwielbia luksusowe ubrania oraz wyszukane dodatki. Oprócz sportowych ubrań w jej garderobie królują sukienki, a ostatnio krótkie kombinezony. Tak było i tym razem, gdzie na swoim Instagramie umieściła zdjęcie w najmodniejszym, białym kombinezonie marki Sir The Label, który kosztuje ok. 1600 zł.

Do tego dobrała delikatne sandałki na szpilce, a na jej włosach wypatrzyliśmy kolejny must have sezonu-spinki z perełkami marki Petite Maison! Jednak największą uwagę skupiła na sobie torebka, która uzupełniała stylizację...

To projekt popularnej w Polsce, ale i za granicą polskiej marki La Silva Familia. To małe dzieło sztuki w całości wykonane z drewna o dosyć nietypowym kształcie, jak słusznie zauważyła jedna z jej fanek na Instagramie, przypomina kettel do ćwiczeń. To niestety dosyć spory wydatek, bo trzeba za nią zapłacić ok. 1000 zł! A wam jak się podoba?