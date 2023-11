Ania Lewandowska inspiruje swoim stylem tysiące fanek. Jej osoba i stylizacje wzbudzają też duże zainteresowanie mediów, które szeroko komentują jej wszystkie wyjścia. Ostatnio trenerka pokochała styl boho. Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska w najmodniejszej sukience sezonu

Trenerka dosyć często wybiera romantyczne sukienki z falbankami, do których nosi np. zamszowe kowbojki. I wcale nas to nie dziwi, bo w tym sezonie jest to największy trend! Zimmerman, Coach czy Erdem to projektanci, którzy lansują styl rodem z serialu „Domek na prerii”. Falbanki, koronki, pastelowe jasne kolory i bufki to kwintesencja najmodniejszej sukienki lata. Ania Lewandowska pokazała niedawno na swoim Instagramie zdjęcie w letniej, romantycznej sukience! Zobaczcie, jaka to marka.

Zwiewna, romantyczna sukienka w kolorze białym, którą wybrała Ania to nowojorska marka Love Shack Fancy, słynąca z dziewczęcych sukienek boho inspirowanych stylem vintage. Projekty tej marki noszą również takie gwiazdy jak Jennifer Lopez czy Gwyneth Paltrow.

Model, który pokochała Ania Lewandowska kupicie w sklepie Moliera 2, i chociaż wygląda na skromną sukienkę to trzeba za nią zapłacić 1790 zł! Nam bardzo się podoba ta stylizacja i trzeba przyznać, że ten styl bardzo pasuje trenerce! A wy jak sądzicie?