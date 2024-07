Lateksowe ubrania wzbudzają skrajne opinie. Dla jednych są oznaką braku gustu osoby, która je nosi, dla drugich – przejawem dobrego smaku. Lateks jest lansowany przez światowych projektantów mody i stanowi element stylizacji najbardziej popularnych znawczyń mody z całego świata, na przykład Katy Perry czy Kim Kardashian.

Czym jest lateks?

Lateks inaczej jest nazywany kauczukiem. Wyróżnia się lateks naturalny i syntetyczny. Z roślin kauczokodajnych (m. in. z figowca sprężystego) pozyskuje się sok mleczny, do którego dodaje się amoniak, a następnie poddaje się go procesowi koagulacji. Wytworzony z lateksu kauczuk wykorzystuje się nie tylko do produkcji odzieży, która leży na człowieku niczym „druga skóra”, ale również do rękawic, kleju czy prezerwatyw. Kauczuk znajduje zastosowanie również w przemyśle gumowym.

Lateksowy total look

Lateks można nosić odważnie, dobierając wszystkie elementy stylizacji wykonane z tego materiału. Lateksowy total look lansuje między innymi Anna Dello Russo – naczelna japońskiego wydania magazynu „Vogue”. Aby być w centrum uwagi, najlepiej założyć sukienkę wykonaną z lateksu w intensywnym kolorze, na przykład czerwonym. Do niej należy dopasować torebkę z tego samego materiału. W celu podkreślenia ekstrawaganckiego charakteru stylizacji można dodatkowo założyć lateksowe kozaki z wysoką cholewką.

Kolorowy lateks

Skóra lateksowa występuje nie tylko w wersji czarnej i czerwonej. Ubrania z tego połyskującego materiału wyglądają efektownie w innych kolorach, na przykład bordowym, niebieskim i kanarkowej żółci.

Lateks jako efektowny element

Można zdecydować się na jeden lateksowy element stroju, który zostanie zneutralizowany przez proste w formie ubrania. Ołówkową spódnicę z lateksu można zestawić z prostym t-shirtem oversize. Do rozkloszowanego modelu spódnicy z tego materiału warto założyć gładki sweter bez guzików i aplikacji. Prosta forma swetra, czarne, kryjące rajstopy i botki na płaskim obcasie stonują krzykliwy efekt, który daje lateksowa spódnica. Zimą spodnie z lateksu można połączyć ze sportową bluzą z kapturem i butami typu emu albo zestawić je z casualową, długą marynarką, kominem i sznurowanymi botkami na obcasie.

Lateksowe legginsy

Lateksowe legginsy są polecane tylko szczupłym i zgrabnym kobietom, ponieważ podkreślają mankamenty figury. Błyszczące legginsy nie będą odpowiednim wyborem dla kobiet o przeciętnym wzroście i budowie, dla nich przeznaczone są modele matowe. Połyskujący materiał sprawia, że uda wyglądają na większe. Lateksowe legginsy można zestawić z tuniką o sięgającą do połowy uda. Do legginsów można też założyć kardigan o grubym splocie, który zakryje część pośladków. W przypadku wyboru legginsów z tego materiału należy pamiętać o założeniu pod spód bezszwowej bielizny.