Już we wtorek (28 listopada o 22:30) odcinek programu Kuby Wojewódzkiego z udziałem Anny i Roberta Lewandowskich. Będzie to pierwszy raz, kiedy słynne małżeństwo zdecydowało się udzielenie wywiadu wspólnie. Odcinek nagrano 13 listopada, kiedy Lewandowscy przebywali w Polsce. Co się wydarzy? Jakie padną pytania? Kuba Wojewódzki słynie z pytania swoich gości o trudne, kontrowersyjne i nierzadko bardzo intymne kwestie. Czy tak będzie i tym razem?

Lewandowscy w programie Kuby Wojewódzkiego - zwiastun

Z filmowej zapowiedzi odcinka programu Kuby Wojewódzkiego z udziałem Lewandowskich dowiadujemy się, że showman zapytał Roberta o słynne zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą. Fotografia powstała po meczu wygranym meczu z Czarnogórą, kiedy to prezydent przyszedł pogratulować piłkarzom i zastał kapitana naszej kadry tuż po wyjściu spod prysznica. Robert Lewandowski miał na sobie jedynie ręcznik kąpielowy. Zdjęcie obiegło internet i stało się prawdziwym hitem! Ale to nie wszystko. Gospodarz programu zapyta również parę o opiekę nad ich półroczną córeczką Klarą. Czy Robert przewija córkę? Prawda wyszła na jaw! Zobaczcie zwiastun odcinka z Lewandowskimi!

Odcinek show Kuby Wojewódzkiego z udziałem Lewandowskich zapowiada się gorąco!

Ania i Robert pierwszy raz wspólnie udzielą wywiadu telewizyjnego.