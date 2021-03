Oto 5 najmodniejszych torebek na wiosnę od 29 złotych. Tak jak Kasia Cichopek postaw na pastelowy model

Szukasz idealnej torebki na wiosnę 2021, ale nie chcesz wydać na nią fortuny? W sieciówkach, których produkty są dostępne online, znaleźliśmy 5 hitowych torebek w stylu gwiazd, które skradną wasze serca, a przy okazji nie zrujnują waszych portfeli. Mamy coś dla zwolenniczek klasyki, miłośniczek zwierzęcych motywów, prawdziwych fashionistek, a także dla dziewczyn, które cały czas są w ruchu i stawiają przede wszystkim na wygodę. Jeśli tak jak na przykład Kasia Cichopek, nie chcesz poprzestawać na jednej torebce, skuś się... na więcej! Oto nasze propozycje już od 29 złotych.

1. Zwierzęce motywy nie wychodzą z mody!

Jesteś wielbicielką zwierzęcych wzorów? Postaw na torebkę z imitacji wężowej skóry z dodatkiem kilku mocnych kolorów. Torebka marki NOBO (149 zł, wcześniej 189 zł ) to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz się wyróżnić i dodać nieco pazura swoim stylizacjom.

2. Błękitna torebka bagietka, Reserved

Torebka typu baguette, wykonana z recyklingowanego poliestru. Główna komora jest zapinana na zamek, ma regulowany pasek i ultra słodki portfel zapinany na zamek! Torebka kosztuje 119,99 zł.

3. Czarna torebka z plecionym motywem, Reserved

Torebka z plecionym motywem, wykonana z gładkiego materiału w klasycznym, czarnym kolorze. Kosztuje 129,99 zł.

4. Czerwona półokrągłą torebka, Puccini

Przedstawiamy torebkę marki Puccini, od której nie będziesz w stanie oderwać oczu! Luksus z zewnątrz, komfort wewnątrz - te cechy idealnie odzwierciedlają przedstawioną przez nas zgrabną, a za razem bardzo praktyczną listonoszkę. Cena to 179 zł (wcześniej 249 zł ).

5. Lawendowa nerka za 29 złotych

A co powiesz na... nerkę? Saszetka typu nerka z lawendowej imitacji skóry to nasza perełka za grosze, którą zostawiliśmy na koniec. Cena to jedyne 29,99 zł.