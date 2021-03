Anna Lewandowska w hitowych adidasach na wiosnę! Ten model będzie rządził w nadchodzących miesiącach

Anna Lewandowska po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Wygląda na to, że żona Roberta Lewandowskiego już poczuła wiosnę, bo założyła najmodniejsze adidasy nadchodzących miesięcy! Ten model totalnie skradł nasze serca. Zobaczcie sami.

Anna Lewandowska już ma najmodniejsze adidasy na wiosnę 2021! To prawdziwy hit nadchodzących miesięcy

Anna Lewandowska doskonale wie, co jest modne i stylowe. Piękna trenerka co chwila zaskakuje nas swoimi stylizacjami, które natychmiast robią prawdziwą furorę w sieci. Żona Roberta Lewandowskiego ma w swojej szafie prawdziwe modowe perełki od światowej sławy projektantów i już nie raz widzieliśmy ją w stylizacjach wartych fortunę. Gwiazda kocha bawić się modą i robi to dobrze!

Tym razem Anna Lewandowska zaprezentowała się w stylizacji idealnej na początek wiosny. Wybrała beżowy sweterek, długi szary płaszcz, luźne jeansowe spodnie, a całą stylizację idealnie uzupełnia kapelusz w kratę, czarna zgrabna torebka noszona przez ramię oraz fantastyczne beżowe adidasy. Sami spójrzcie, jak genialnie wszystko razem wygląda.

Tym razem to właśnie buty totalnie skradły nasze serca w najnowszej stylizacji Ani. Jest to model Loewe via MyTheresa, który niestety nie należy do najtańszych. Aby mieć je w swojej szafie, trzeba się liczyć z wydatkiem 550 euro, czyli ok. 2540 złotych. Ale nie martwcie się - podobne modele znajdziecie w popularnych sieciówkach za mniej niż 200 złotych!

I jak? Skusicie się na podobny model w nadchodzących miesiącach?