Marzą o niej dosłownie wszystkie fashionistki, jest totalnym hitem Instagrama i kochają ją największe gwiazdy... o czym mowa? O najmodniejszej torebce sezonu wiosna-lato 2020, którą ma już jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce, Anna Lewandowska. To projekt luksusowej marki i kosztuje majątek, ale my wiemy gdzie kupisz podobną za jedyne 129 zł!

Reklama

Anna Lewandowska z luksusowa torebką, która podbija Instagram!

Anna Lewandowska dla wielu Polek jest wzorem do naśladowania i źródłem inspiracji. Fanki uwielbiają jej kobiecy styl i najnowsze modowe nowinki, które prezentuje na Instagramie. Trenerka to prawdziwy wulkan energii, każdego dnia realizuje mnóstwo projektów, dlatego szczególnie teraz w zaawansowanej ciąży stawia na wygodne stylizacje! Zobaczcie sami jak się prezentuje tym razem!

Ulubiony płaszcz "miś" w beżowym kolorze, ciepła bluza z kapturem i spodnie dresowe komponują się znakomicie, ale w ciąży podstawa to wygodne buty! Gwiazda założyła najmodniejsze i najwygodniejsze buty sezonu 2020 - sportowe sneakersy. Ten model to luksusowa marka Balenciaga, za które trzeba zapłacić ok. 3500 zł. Jednak naszą szczególną uwagę przyciągnęła super stylowa torebka, która idealnie uzupełnia cały look. Tak wygląda...

Mat. prasowe, Instagram

To projekt luksusowego domu mody Bottega Veneta, kosztuje 9 tys. złotych i jest obiektem pożądania w tym sezonie! Pleciona skóra i regulowany pasek tworzą kształt miękkiej listonoszki. Anna Lewandowska ma również inny model torebki tej marki, którym bardzo często uzupełnia swoje stylizacje. Jak wam się podoba? Jeśli marzycie o podobnej (w końcu torebka jest ulubionym gadżetem każdej kobiety!), ale nie stać was na taki wydatek, podpowiadamy gdzie kupicie niemal identyczną!

Mat. prasowe

Obecnie w popularnych sieciówkach znajdziecie dużo podobnych modeli do tej którą nosi Ania Lewandowska, jednak nam przypadła do gustu czarna elegancka w sportowym klimacie z Reserved. Regulowany pasek, klasyczna czerń i ekoskóra uzupełni każdą wiosenną stylizację, a kosztuje tylko 129,99 zł! Skusicie się?