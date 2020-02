Płaszcz Ani Lewandowskiej to hit wiosny! Znajdziecie go w sieciówce, ale torebka? Kosztuje 9 tys. zł!

Anna Lewandowska pomimo zaawansowanej ciąży nie zwalnia tempa. W dalszym ciągu gwiazda jest aktywna zawodowo i realizuje mnóstwo projektów. Trenerka jest świetnie zorganizowana i znajduje nawet czas na tworzenie swoich stylizacji. Ostatnio na InstaStory Ani pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje w bardzo modnym płaszczu i torebce wartej prawie... 9 tys. złotych! Zobaczcie, gdzie ją można dostać.

Ania Lewandowska pozuje z torebką wartą prawie 9 tys. złotych

Ania Lewandowska bardzo często w swoich stylizacjach stawia na klasę i elegancję. Gwiazda świetnie łączy ze sobą kolory i fasony, a także umiejętnie dobiera dodatki. Na InstaStory Ani ostatnio pojawiło się zdjęcie, na które szczególnie zwróciliśmy uwagę. Trenerka do swojej stylizacji dobrała torebkę, która jest prawdziwym hitem wśród gwiazd i w swojej garderobie ma ją między innymi Małgorzata Socha.

Torebka, którą pokochały gwiazdy, pochodzi z kolekcji Bottega Veneta i kosztuje - bagatela - 9 tysięcy złotych! Zdecydowanie jest to wydatek, na który mogą sobie pozwolić jedynie nieliczni. Jednak musimy przyznać, że to prawdziwy hit ostatnich miesięcy i absolutny must have każdej kochającej styl kobiety.

Naszą uwagę zwrócił również płaszcz Ani. To także prawdziwy hit, który gwiazdy uwielbiają. W tym sezonie zdecydowanie dominują jasne odcienie, na które zdecydowały się między innymi Małgorzata Kożuchowska czy Joanna Koroniewska. Z pewnością uda Wam się je upolować w sieciówkach w naprawdę atrakcyjnych cenach!

A czy wam przypadła do gustu torebka Ani Lewandowskiej? Przyszła mama często ją dobiera do swoich stylizacji i przyznamy szczerze, że my też ją kochamy!

Torebkę Bottega Veneta pokochała także Małgorzata Socha!