Anna Lewandowska porównuje swoje ciąże! Teraz jej brzuszek wygląda inaczej

Anna Lewandowska już wkrótce zostanie mamą po raz drugi! Piękna żona Roberta Lewandowskiego na bieżąco informuje fanki o swoim obecnym samopoczuciu w tym wyjątkowym okresie. Tym razem trenerka zdecydowała się na porównanie brzuszków z pierwszej i drugiej ciąży. Teraz wygląda zupełnie inaczej!

Ania Lewandowska, podobnie jak w pierwszej ciąży, jest bardzo aktywna. Chociaż, jak przyznała w jednym z wywiadów, druga ciąża była dla niej dość dużym zaskoczeniem, to mimo wszystko jest bardzo szczęśliwa, że już niedługo na świecie pojawi się jej drugie dziecko. Trenerka publikuje również istotne informacje dla przyszłych mam, a z jej porad korzysta rzesza wielbicielek. Widać, że Ania jest w świetniej formie i nie zamierza zwalniać tempa do samego porodu! Żona Roberta Lewandowskiego jest prawdziwą inspiracją, z której warto brać przykład!

Ostatnio na Instagramie Ania Lewandowska zamieściła wpis, w którym porównała swoje brzuszki zarówno z pierwszej jak i drugiej ciąży. Widać, że teraz jej brzuszek jest bardziej zaokrąglony niż poprzednio.

- Sprawdzamy formę po Family Camp oraz Camp BY Ann ✌➡️Ponad 20 treningów [...] A u mnie...co pół roku zdjęcie, 🤰🏽2 ciąże, w praaawie podobnym czasie ➡️ a w sierpniu kolejne zdjęcie do kolekcji - już nie mogę się doczekać. Kolejny Camp by Ann ⛩️ już w sierpniu 🙏TUTAJ ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE!

Trenujemy, jemy, uśmiechamy się 👍 - napisała Ania Lewandowska.