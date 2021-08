Agnieszka Woźniak-Starak w sobotę 14. sierpnia, miała swój dyżur w "Dzień Dobry TVN". Oczywiście piękna dziennikarka jak zawsze wyglądała genialnie i wybrała hitową stylizację. Paparazzi czekający przed studiem stacji TVN, uchwycili na zdjęciach gwiazdę i jej najnowszy look. My nie możemy oderwać wzroku od jej sukienki, która świetnie sprawdzi się również jesienią. Zobaczcie sami!

Trendy jesień 2021. Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN" w modnej sukience

Agnieszka Woźniak-Starak to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziennikarka od lat prezentuje ciekawe i bardzo modne stylizacje, od których aż ciężko oderwać wzrok. Każdy outfit gwiazdy jest dopracowany w stu procentach, a prowadząca "Dzień Dobry TVN" już nie raz udowodniła, że lubi bawić się modą i co najważniejsze - robi to bardzo dobrze!

Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na cudowną sukienkę maxi. Ten model doskonale będzie się prezentował również jesienią. Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w tej kreacji gwiazda!

Agnieszka Woźniak-Stara zdecydowała się na wzorzystą sukienkę z dekoltem w serek, do której dobrała piękne letnie dodatki - torbę typu koszyk z frędzlami oraz wiązane sandały na słomkowej podeszwie. Całość - jak zawsze - daje efekt WOW! Jak już wspomnieliśmy, sukienka dziennikarki będzie idealnie wpasowywać się w trendy na jesień 2021. Gdy założycie do niej długi płaszcz i botki, również będzie prezentować się fantastycznie. Wzorzyste sukienki maxi to absolutny hit tego sezonu.

Agnieszka Woźniak-Starak wychodząc ze studia stacji TVN, obdarowała fotoreporterów szczerym uśmiechem. Paparazzi towarzyszyli dziennikarce aż do miejsca, w którym gwiazda zaparkowała swój luksusowy samochód - to Tesla Model 3 warty około 270 tysięcy złotych! Jest to auto elektryczne, więc również przyjazne środowisku.