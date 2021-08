Agnieszka Woźniak-Starak już poczuła jesień! Jej buty to hit nadchodzącego sezonu

Agnieszka Woźniak - Starak nie przestaje zachwycać swoimi stylizacjami. Paparazzi uważnie śledzą każdy krok dziennikarki, dlatego znów możemy podziwiać jej fantastyczny total look. Tym razem szczególną uwagę zwracają buty gwiazdy. Ten model to totalny must have najbliższych miesięcy. Zobaczcie sami! Zobacz także: Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w swetrze idealnym na zimne dni. Podobny kupisz już za 69 złotych Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak - Starak już ma najmodniejsze buty na nadchodzące miesiące! Agnieszka Woźniak - Starak doskonale wie, co jest modne i stylowe. Piękna dziennikarka kocha modę, a każda jej stylizacja przyciąga wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają czerpać inspiracje z jej total looków. Gwiazda ma w swojej garderobie prawdziwe perełki, które są absolutnymi modowymi hitami. Co chwila możemy podziwiać jej doskonałe stylizacje. Paparazzi bardzo często "przyłapują" piękną dziennikarkę, gdy wychodzi ze studia stacji TVN. Tym razem jednak gwiazda wybrała się do salonu kosmetycznego i postawiła w swojej stylizacji na totalną wygodę. Jak wyglądała? Zobaczcie sami! Agnieszka Woźniak - Starak założyła oversizową bluzę w kolorze camelowym, z obszernym kapturem. Do tego gwiazda dobrała bluzę typu bomber, czarne obcisłe spodnie oraz pakowną torbę w tym samym kolorze. Ale naszej uwadze nie umknęły jej fantastyczne buty! Botki na platformie są totalnym hitem wśród gwiazd! Nic więc dziwnego, że w szafie Agnieszki Woźniak - Starak, która przecież jest ikoną stylu, takie buty również się pojawiły. Gwiazda zdecydowała się jednak na stosunkowo niską platformę i stabilny obcas. Takie buty są nie tylko hot, ale przede wszystkim są bardzo wygodne i pasują do niemalże każdej stylizacji! Jak Wam się podobają?...