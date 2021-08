Wszyscy na ślubie Edwarda Miszczaka i Anny Cieplak patrzyli na nią - Martę Żmudę-Trzebiatowską, która u boku swojego męża Kamila Kuli wyglądała jak milion dolarów. Mimo że na ślubie pojawiła się cała plejada gwiazd, w tym: Agnieszka Woźniak-Starak, Monika Olejnik, Małgorzata Socha i wiele innych, to Marta Żmuda-Trzebiatowska przyciągała największą uwagę - wszystko ze względu na jej boską stylizację, której w skali od 1 do 10 dajemy zdecydowanie maksymalną notę! Sukienka, na którą zdecydowała się Marta Żmuda-Trzebiatowska, to prawdziwy hit jesieni 2021 - to sukienka utrzymana w stylu lat osiemdziesiątych. Piękny czerwony kolor, kwiecisty wzór, choker i długość maxi. Jesteśmy totalnie zakochani w tym modelu - zwłaszcza w połączeniu z czarną torebką z frędzlami i oryginalnymi srebrno-czarnymi szpilkami. Zobacz także: Ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka. Wśród gości plejada gwiazd: Socha, Olejnik, Woźniak-Starak... Sukienka Marty Żmudy-Trzebiatowskiej - w Reserved kupisz podobny model na jesień 2021 Piękna sukienka Marty Żmudy-Trzebiatowskiej sprawiła, że na ślubie Miszczaka i Cieplak, wszyscy patrzyli tylko na nią! Trzeba przyznać, że wyglądała naprawdę bosko. Podobny model sukienki możesz kupić w Reserved. Czerwone sukienki na jesień 2021 Ale to nie koniec! Więcej podobnych czerwonych sukienek możesz kupić również w Mohito! Długość maxi lub midi będzie zdecydowanym numerem jeden jesienią 2021. Do tego długi rękaw, nieco mocniej podkreślone ramiona i voila! Look w stylu Marty Żmudy-Trzebiatowskiej gotowy! Jak oceniacie jej stylizację? My zakochaliśmy się w niej bez pamięci!