Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" w spodniach za 600 złotych! Większość kobiet nie założyłaby ich do telewizji

Agnieszka Woźniak-Starak kocha casualowe looki i coraz częściej prezentuje je w studiu "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka ostatnio zaskoczyła wszystkich... dresowymi spodniami! Woźniak-Starak połączyła czarne oversizowe dresowe spodnie marki VHR (589 zł) z kobaltowym swetrem i czarnymi botkami z perłami od Isabel Marant.

Agnieszka uwielbia eksperymentować z modowymi trendami, i często nawet jeśli w jej lookach coś pozornie do siebie nie pasuje, na Woźniak-Starak wygląda rewelacyjnie! Jak to możliwe? Ważne są dwie kwestie: Agnieszka ma duże poczucie humoru, co chętnie pokazuje w swoich stylizacjach, a po drugie na jej sylwetce dosłownie wszystko prezentuje się genialnie!

Spodnie na jesień 2020 - postaw jak Agnieszka Woźniak-Starak na dresy!

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała spodnie dresowe WABI - SABI marki VHR. Wykonane z polskiej dzianiny spodnie dresowe przybrały nieoczywistą formę. To dresy, które możesz z łatwością wystylizować bardziej casulowo lub na imprezę w towarzystwie jedwabnej koszuli i odpowiednich butów, bądź do półformalnej stylizacji. Mocny i charakterystyczny monogram tworzący skrót nazwy marki od najmocniejszych liter VHR zdobi całość projektu. Celowym zabiegiem uszlachetniania dzianiny jest jej delikatnie sprany, vintage rys. Jak wam się podobają?

Agnieszka Woźniak-Starak jest zakochana w botkach od Isabel Marant. Nie dziwi więc nas fakt, że postanowiła kupić sobie kolejny model tej marki. Tym razem wybór padł na czarne zamszowe botki na obcasie z perłami. Ich cena to ok. 2500 złotych.

