21 sierpnia 2021 odbył się ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka. 40-letnia aktorka i 66-letni dyrektor programowy TVN pobrali się w kościele św. Anny w Krakowie, ich wesele odbyło się w jednej z restauracji na krakowskim Kazimierzu. Na tej wyjątkowej uroczystości pojawiła się plejada gwiazd. Wśród gości m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Monika Olejnik, Dominika Kulczyk, Marta Żmuda-Trzebiatowska czy Joanna Przetakiewicz. Zobaczcie zdjęcia!

Reklama

Ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka w Krakowie

To była chyba najbardziej chroniona ceremonia ślubna w Polsce. Pod kościołem w Krakowie, gdzie odbył się ślub Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka, pojawiło się mnóstwo ochrony, która nie wpuszczała przypadkowych ludzi do świątyni i dbała o porządek. Wszyscy goście musieli zostać przebadani na COVID-19, by móc uczestniczyć w nabożeństwie. Para młoda podjechała limuzyną na tył kościoła, by uniknąć paparazzi.

Wokół kościoła zgromadziły się prawdziwe tłumy - prawie 200 zaproszonych gości, ale również tłumy gapiów ciekawych zamieszania wokół ślubu. Zobaczcie, kto pojawił się na ślubie Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka.

Reklama

Zobacz także: Anna Cieślak bierze ślub z Edwardem Miszczakiem. Dzieli ich 26 lat. Co mówi o różnicy wieku?