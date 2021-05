Krótkie damskie spodenki to prawdziwy must have na lato 2021. Jednak na jaki model powinnyśmy się zdecydować, jeśli chcemy maksymalnie wyszczuplić swoje nogi, podkreślić pupę i optycznie zwęzić talię? Odpowiedzi na te wszystkie pytania bez problemu udzieli nam Agnieszka Woźniak-Starak i jej stylizacje z krótkimi spodenkami w roli głównej. Specjalnie dla was przejrzeliśmy się jej garderobę i znaleźliśmy 3 pary szortów, które nie dość że pięknie podkreślą waszą figurę, to w dodatku was wyszczuplą. Oto one! PS. Większość modeli spokojnie znajdziesz w sieciówkach takich jak Reserved, Mohito czy Sinsay.

Jeansowe poszarpane krótkie spodenki w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Lata 2021 nie wyobrażamy sobie bez klasycznych krótkich jeansowych spodenek - najlepiej tych poszarpanych! Możesz na przykład jak Agnieszka Woźniak-Starak zestawić je z białą lub beżową koszulą. Takie spodenki w jasnym kolorze pięknie podkreślą twoje nogi i wyeksponują pupę. Podobne modele możesz kupić np. w Sinsay już za 59,99 zł.

Mat. pras. / inne

Krótkie spodenki z wysokim stanem

Nie ma nic lepszego niż krótkie spodenki z wysokim stanem, zwłaszcza jeśli uważamy, że nasza sylwetka nie jest idealna. Jeśli chcesz ukryć swój brzuszek i wyszczuplić optycznie talię, postaw właśnie na taki model!

Mat. pras. / inne

Dzianinowe krótkie spodenki - kupisz je w Reserved

Agnieszka Woźniak-Starak kocha krótkie spodenki. Ostatnio w "Dzień Dobry TVN" zaskoczyła wszystkich oryginalnymi różowymi spodenkami od Magdy Butrym, a ich cena wynosi ok. 2640 złotych! Sporo? Owszem! Na szczęście modele w podobnych intensywnym kolorze możesz kupić np. w Reserved za 79,99 zł.

Mat. pras./inne

Na który z modeli krótkich spodenek się zdecydujesz? My z pewnością nie poprzestaniemy na zakupie tylko jednej pary!