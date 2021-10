Agnieszka Woźniak-Starak, współprowadząca "Dzień Dobry TVN", kocha luksusowe marki. Niedawno w jednym z wywiadów śmiała się, że wiele portali podkreśla, jak dziwne buty nosi. Okazuje się, że Agnieszka nie ma z tym najmniejszego problemu:

"Nie zamierzam tego zmieniać. Takie mi się podobają", podkreśliła Agnieszka, która w modzie chce zostać wierna sobie.

Jej jedna z ulubionych torebek wygląda jak poduszka i śmiało można zaliczyć ją do dziwniejszych akcesoriów w szafie gwiazdy. Zobaczcie, jak wygląda ten pikowany model. Ta torebka to dowód na to, że w tym sezonie modne będą nie tylko pikowane kurtki, ale również pikowane torebki!

Czarna torebka shopper Agnieszki Woźniak-Starak

Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez paparazzi, kiedy wychodziła ze studia śniadaniówki TVN. Gwiazda miała na sobie oversizową zieloną kurtkę-kimono marki AMBUSH (ok. 5 tys. zł). Oryginalne zimowe kimono z pomarańczową podszewką to model unisex, który doskonale sprawdzi się zarówno na męskich, jak i kobiecych sylwetkach. Tym razem Agnieszka założyła do tej stylizacji modne spodnie dzwony oraz futerkowy kaszkiet i torebkę w bardzo zabawnym kształcie. Przypomina ona bowiem... pikowaną poduszkę. Ale kosztuje majątek! Nam udało się znaleźć podobne torebki dokładni w tym stylu, ale o wiele tańsze. Torebka od Maisona Margieli kosztuje ok. 7 tys. zł. Podobny model łódzkiej marki NOBO kosztuje 109 zł lub 179 zł - w zależności od wybranego modelu. Dwie torebki, które widzicie poniżej, są teraz na wyprzedaży.

MAISON MAISON MARGIELLA to ekskluzywna torba skórzana na ramię w kolorze czarnym z charakterystyczną naszywką w kontrastowej bieli. Producenci w opisie podkreślają, że torba została zaprojektowana tak, by swoim krojem nawiązywać do zimowego ciepłego pikowanego płaszcza. Ten model kosztuje prawie 7 tys. złotych.

Jak wam się podoba torebka "poduszka", na którą zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak?