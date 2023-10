Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" tym razem postawiła na bardzo klasyczny look. Prowadząca poranne pasmo w TVN założyła klasyczny beżowy sweter z grubej dzianiny, do którego dobrała ozdobną broszkę. Do swetra dopasowała jeansowe dzwony - to fason spodni, na który decyduje się niewiele kobiet - nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje! Jeansowe dzwony optycznie wyszczuplą każdą figurę i zamaskują zbyt duże uda - jeśli są waszym kompleksem. Spójrzcie tylko na Agnieszkę, która dodatkowo dobrała do jeansów czarne botki na stabilnym słupku. Takie połączenie jest zbawienne dla dosłownie każdej sylwetki.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w hitowym dresie na 2021 rok. Wydała na niego 1200 złotych

Sweter Agnieszki Woźniak-Starak to totalna klasyka. Piękny ciepły beżowy kolor będzie pasował do każdego typu urody. Do blondynek zwłaszcza - spójrzcie tylko na Agnieszkę!

Instagram/Dzień Dobry TVN

Najbardziej oryginalne w stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak okazały się jak zawsze... buty! Proste, ścięte czubki błyskawicznie stały się jednym z najgorętszych trendów, który z umiłowaniem wyznają fashionistki na całym świecie. Odważne botki sprawią, że nawet najprostsza stylizacja będzie wyglądała jak milion dolarów, mimo że ten model dla niektórych będzie wyglądać po prostu... dziwnie!

Buty domu mody Balenciaga mają w dodatku swoją cenę i musimy zapłacić za nie około 5032 złotych. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy Agnieszkę właśnie w tych butach. Jakiś czas temu Woźniak-Starak dobrała je do swojej ulubionej kwiecistej sukienki midi.

Instagram/Dzień Dobry TVN

Jak oceniacie look Agnieszki? I przede wszystkim te oryginalne buty? Dajcie nam znać w sondzie, czy stylizacja Woźniak-Starak wam się podoba czy jest jednak... wręcz przeciwinie.