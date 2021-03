Agnieszka Woźniak - Starak znów zachwyciła swoim total lookiem. Tym razem nasze oczy w szczególności zwrócone są na fantastyczną kurtkę gwiazdy, która jest absolutnym hitem nadchodzącego wiosennego sezonu. Jednak dzisiejsza wartość stylizacji gwiazdy, może Was zwalić z nóg. Zobaczcie sami!

Agnieszka Woźniak - Starak w stylizacji wartej fortunę. Jej kurtka to totalny hit na wiosnę

Agnieszka Woźniak - Starak po raz kolejny została przyłapana przez paparazzi przed studiem "Dzień dobry TVN". Dziennikarka, jak zawsze, zaprezentowała genialną stylizację, od której aż ciężko oderwać wzrok! Co tym razem założyła na siebie gwiazda?

Prowadząca "Dzień dobry TVN" wybrała pikowaną kurtkę w kolorze pudrowego różu marki Moncler. Taki model to absolutny must have na nadchodzące miesiące! Kurtka niestety jednak nie należy do najtańszych, bo trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 4090 złotych. Warto jednak rozejrzeć się za podobnymi modelami, bo - uwierzcie nam - będzie to totalny hit wiosny 2021.

Dziennikarka w swojej ostatniej stylizacji postawiła również na fantastyczne spodnie, które maksymalnie wydłużają nogi, a do tego dobrała czarne botki od Maison Margiela. Aby jednak mieć takie buty w swojej szafie, trzeba również liczyć się z dość dużym wydatkiem. Ich cena sięga prawie 4200 złotych.

Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o cudownej torebce gwiazdy! Ten model z pewnością skradnie serca wszystkich pań. Pikowana pojemna torebka na szerokim pasku, to również projekt Maisona Margieli. Jest to najdroższy dodatek w dzisiejszej stylizacji Agnieszki Woźniak - Starak, bo torebka kosztuje ok. 7500 złotych.

A Wam, który element najnowszej stylizacji Agnieszki Woźniak - Starak podoba się najbardziej?