1 z 5

Trudno się nie zgodzić z tezą, że Agnieszka Woźniak-Starak zawsze wygląda dobrze. Bez względu na to, czy gwiazda stacji TVN prowadzi „Amerykę Express" gdzieś na środku Ekwadoru, czy zadaje szyku w wieczorowej kiecce typu slip dress oraz glanach na prezentacji ramówki swojej stacji – prezenterka nigdy nie popełnia modowych wpadek.

Więcej: Dopasowane suknie wieczorowe. Rodzaje sukien wieczorowych

Dlatego też najnowszy look Agnieszki – w którym poprowadziła zorganizowaną przez TVN imprezę Sopot Top Of The Top Festival – to żadna niespodzianka. Gwiazda wyglądała olśniewająco w sukni projektu polskiej marki! Jakiej? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się dowiedzieć!

Więcej: Dodatki do sukni wieczorowych – narzutka, biżuteria, buty i torebka