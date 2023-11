1 z 6

Dzisiejsza prezentacja jesiennej ramówki TVN dała nam bezprecedensową okazję do podziwiania stylizacji większości największych gwiazd stacji. Po zwięzłym opisie każdego z programów telewizji, współtworzące je gwiazdy szły po ustawionym na środku sali wybiegu, po czym wspólnie zasiadały w osobnej sekcji.

Królowa wybiegu? Otóż była to Agnieszka Woźniak-Starak. Prowadząca program Ameryka Express bynajmniej nie ustępowała profesjonalnego chodu modelkom – a jej stylizacja była nawiązaniem do survivalowych warunków, w których funkcjonują uczestnicy jej show.

Ponieważ kliknęliście w ten materiał, to znaczy, że przeczytaliście jego tytuł. A to z kolei oznacza, że już wiecie, że do zwiewnej, wieczorowej sukni z jedwabiu (w dodatku od polskiego projektanta), Agnieszka Woźniak-Starak dobrała masywne, ciężkie glany z czarnej skóry. Jak się prezentowała? I kto zaprojektował jej kieckę? Zajrzyjcie do naszej galerii, żeby dowiedzieć się wszystkiego, co musicie wiedzieć.

