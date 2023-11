1 z 6

Skarpetki noszone do sandałów = obciach, czarny zawsze wyszczupla, a buty mają pasować do paska bądź torebki. Niektóre modowe mity urosły już praktycznie do rangi oficjalnej doktryny, z którą – pod żadnym pozorem – nie można dyskutować.

Ale naszym zdaniem zasady są w ogóle głupie – a już na pewno te dotyczące osobistego stylu, dlatego na każdym kroku zachęcamy was do ich łamania. Dzisiaj bierzemy na warsztat mit, według którego wzór w poprzeczne paski optycznie poszerza każdą część ciała, na którą go założymy.

Oczywiście, nieumiejętnie noszone poprzeczne paski mogą spowodować, że wydajemy się szersi lub bardziej korpulentni. Dlatego chcieliśmy z wami porozmawiać o stylizacji, którą Agnieszka Chylińska pokazała w ostatnim odcinku programu „Mam Talent". Ten trick stylizacyjny sprawi, że na nowo pokochacie paski! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się, o co tyle hałasu.

