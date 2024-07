Sukienki w paski świetnie wyglądają z dodatkami w wyrazistych kolorach, np. czerwonymi szpilkami czy kwiecistą ramoneską. Marynarski styl podkreślą bransoletki i kolczyki z motywem kotwicy. Pasiaste sukienki wyglądają bardzo elegancko do szpilek i butów na koturnie.

Dodatki i ubrania z kotwicami i paskami w stonowanych kolorach stanowią zawsze oryginalną i pomysłową stylizację. Najpopularniejsze połączenie barw w stylu marynarskim to biel z czernią lub granatem.

Sukienki na lato w stylu marynarskim

Sukienki w paski świetnie sprawdzają się w sezonie wiosenno-letnim. Delikatne i bardzo kobiece kreacje zwracają na siebie uwagę, dlatego należy ostrożnie dobierać do nich dodatki. Stylizację w postaci pasiastej sukienki w biało-granatowe pasy zrównoważy biały żakiet. Kreacji charakteru dodadzą czerwone szpilki i torebka. Do podkreślenia marynarskiego stylu można założyć na uszy delikatne kolczyki w kształcie kotwicy lub cienką plecioną bransoletkę. Stylizacja idealnie sprawdza się na spotkania rodzinne, np. komunie, przyjęcia urodzinowe, imprezy czy obiad ze znajomymi.

Sukienki w paski w eleganckiej stylizacji

Rozkloszowane spódnice i sukienki wyglądają bardzo elegancko. Mogą stanowić one bazę do stroju na spotkanie biznesowe czy romantyczną kolację we dwoje. Uzupełnieniem stylizacji mogą być buty na koturnie, duża skórzana torebka oraz lekkie koraliki na nadgarstek. W przypadku spódnic w paski lepiej postawić na jasną, luźną bluzkę z lejącego materiału, np. w odcieniach bieli, różu czy beżu.

Dodatki do pasków na ubraniach w mocnych, żywych kolorach

Sukienki w paski zawsze dobrze wyglądają z dodatkiem mocnych akcentów, np. w kolorze krwistej czerwieni, wiśniowym, błękitnym, landrynkowym, pomarańczowym czy żółtym. Wyrazistą część kreacji mogą stanowić buty lub torebka. Do pasiastych sukienek rewelacyjnie pasują ramoneski, np. w kwiaty o żywych kolorach. Torebki ładnie podkreślają bardzo kobiecą stylizację. Wychodząc na elegancką kolację, najlepiej założyć szpilki i jasny żakiet. Wybierając się na imprezę z przyjaciółmi czy wspólne oglądanie filmów, można postawić na wygodne trampki oraz czarną skórzaną kurtkę.