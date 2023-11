Spodnie w paski dobrze prezentują się z gładką górą, np. jednolitą bluzką w wyrazistym kolorze. Idealnie komponują się także z eleganckimi koszulami bądź marynarką i topem w kolorze pasków.

Reklama

Pionowe paski na spodniach z pewnością wyszczuplą sylwetkę. Fason z takimi zdobieniami można założyć zarówno na co dzień jak i na eleganckie wyjścia. Najczęściej wybierane są spodnie w czarno-białe pasy.

Spodnie w paski - stylizacje na co dzień

Spodnie w paski z wysokim stanem w codziennej stylizacji można zestawić np. z krótką bluzką odsłaniającą brzuch, tzw. crop-topem. Dobrze będą się prezentowały także z niebieskim lub żółtym topem z rękawkiem. Prosta, gładka szara bluzka z rękawem o długości 3/4 to pomysł na nieco bardziej elegancki, ale nadal codzienny zestaw. Rurki w czarno-białe paski warto zestawić z jednokolorową bluzką o wyrazistej barwie fuksji bądź pomarańczu. Osoby, które lubią zwracać uwagę swoim wyglądem mogą wypróbować połączenie spodni w paski z jaskrawymi dodatkami. Torebka bądź buty w jaskrawożółtym bądź niebieskim kolorze to strzał w dziesiątkę. Ostrzejsza stylizacja powstanie po zestawieniu pasiastego dołu, kurtki ramoneski i niewielkiej torebki na grubym łańcuchu.

Eleganckie stylizacje ze spodniami w paski

Na wieczorne wyjście warto wybrać spodnie w paski, biały top oraz czarną marynarkę. Równie dobrze będzie wyglądał biały żakiet ze złotymi guzikami nałożony na czarną bluzkę. Będą do nich pasowały takie dodatki jak srebrna biżuteria, np. naszyjnik i bransoletka oraz buty na niewysokim, szerokim obcasie bądź na platformie. Kolacja bądź spotkanie biznesowe to okazja, na którą warto założyć spodnie w paski o luźnym kroju. Warto wybrać taki model, w którym można podwinąć nogawki. Na kostkę można wtedy założyć delikatną srebrną bransoletkę. Do tej stylizacji pasują czarne, lakierowane mokasyny bądź czółenka. Kolejna propozycja do eleganckiego zestawu z wykorzystaniem pasiastych spodni to top z cienkiego materiału w kolorze brudnego różu lub jasnego błękitu. Będą dobrze wyglądały z torebką z frędzlami.

Reklama

Kolorowe zestawy ze spodniami w paski

Spodnie w kolorowe paski to bardzo ciekawy element stroju. Dobrze, aby były luźne i wykonane z materiału wysokiej jakości. Powinny też mieć wysoki stan. Do tak wyrazistego dołu można założyć białą koszulę i buty na obcasach. Jeśli chce się wyglądać bardziej ekstrawagancko, warto sięgnąć po bluzkę bądź żakiet w paski. Powinny być w zbliżonej kolorystyce do zdobień na spodniach.