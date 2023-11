1 z 8

Porozmawiajmy o stylu Agaty Dudy – chociaż sposób w jaki ubiera się pierwsza dama ma zarówno swoich zwolenników jak i zagorzałych przeciwników (w końcu w polityce strój jest równie ważny, co słowa), to prezydentowej nie sposób odmówić jednej rzeczy – zawsze wygląda stosownie do okazji i zgodnie z protokołem dyplomatycznym.

Udało się nam odkryć kolejną polską markę, którą nosi Agata Duda. Okazuje się, że podczas niektórych z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku pierwsza dama miała na sobie projekty ekskluzywnego brandu Potis & Verso, który może się pochwalić 20-letnim stażem na polskim rynku.

W ciągu ostatnich miesięcy trzymaliśmy rękę na pulsie i śledziliśmy projektantów, których Agata Duda wybiera na oficjalne okazje. Od marek takich jak Modesta czy Teresa Kopias, aż po ostatnie odkrycie pierwszej damy, Elę Piorun, pani prezydentowa za każdym razem pokazuje się w ubraniach z metką made in Poland.

Dlaczego w Wietnamie Agata Duda ubrała się na różowo, natomiast na spotkanie z Melanią Trump wybrała fuksję? Marka Potis & Verso zdradziła nam jak pierwsza dama wybiera swoje kreacje – i co oznaczały najciekawsze z nich. Zajrzyjcie do naszej galerii aby poznać odpowiedź!

