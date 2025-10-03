Patricia Routledge była brytyjską aktorką, która zasłynęła przede wszystkim jako Hiacynta Bukiet (bardzo ważna była wymowa tego nazwiska) w kultowym serialu BBC "Co ludzie powiedzą?" (org. „Keeping Up Appearances”), emitowanym w latach 1990–1995 - aktualnie powtórki można oglądać m.in. na Polsat Comedy Central. Postać ta, snobistyczna i wiecznie usiłująca wspiąć się na drabinie społecznej, przyniosła jej międzynarodową sławę i sympatię widzów.

Śmierć Patricii Routledge to cios dla milionów fanów kultowego serialu. W poprzednich latach odeszło sporo gwiazd produkcji...

Clive Swift, który wcielał się w rolę Ryszarda Bukieta, oddanego i cierpliwego męża Hiacynty, zmarł w 2019 roku w wieku 82 lat. Aktor miał trójkę dzieci, w tym znanego ogrodnika telewizyjnego Joe Swifta.

Josephine Tewson, odgrywająca sąsiadkę Elżbietę, która zawsze miała czas na kawę (choć "miała" to kwestia sporna - Elżbieta nie potrafiła sprzeciwić się Hiacyncie), zmarła w sierpniu 2022 roku, mając 91 lat. Miała za sobą 50-letnią karierę aktorską i występowała m.in. w „Last of the Summer Wine”.

Josephine Tewson

W 2015 roku zmarła Shirley Stelfox, pierwsza odtwórczyni roli Roży, siostry Hiacynty. Odeszła w wieku 74 lat, zaledwie cztery tygodnie po diagnozie nowotworu.

Mary Millar, która przejęła rolę Róży od Shirley Stelfox od drugiej serii, zmarła na raka jajnika w 1998 roku, mając zaledwie 62 lata.

Geoffrey Hughes, niezapomniany Powolniak – leniwy i wiecznie w podkoszulku szwagier Hiacynty (bezskutecznie namawiała go na nałożenie koszulki) – zmarł w 2012 roku w wieku 68 lat po nawrocie raka prostaty.

Geoffrey Hughes

Jak potoczyły się losy pozostałych aktorów "Co ludzie powiedzą?"?

David Griffin, który grał Emmeta – brata Elżbiety – po zakończeniu serialu występował w teatrze i pantomimach. Dziś ma 82 lat i żyje z dala od show-biznesu.

Judy Cornwell, odtwórczyni roli uroczej, rozmarzonej Stokrotki – żony Powolniaka – ma obecnie 85 lat. Wystąpiła w „EastEnders” jako Queenie, matka Heather Trott. W 2020 roku pojawiła się w programie Celebrity Pointless, gdzie wystąpiła u boku Jeremy’ego Gittinsa – serialowego wikarego.

Judy jest również autorką popularnych powieści i grała postać Miss Marple na scenie. Jest żoną dziennikarza Johna Kelsalla Parry'ego i ma jednego syna.

