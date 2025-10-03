Patricia Routledge była brytyjską aktorką, która dzięki roli Hyacinth Bucket w serialu "Co ludzie powiedzą?" zdobyła międzynarodową rozpoznawalność. Serial ten, emitowany w latach 1990–1995, przyniósł jej status ikony brytyjskiej telewizji. Postać pretensjonalnej i snobistycznej Hyacinth, która nalegała, by jej nazwisko wymawiać jako "bukiet", stała się symbolem klasycznej komedii sytuacyjnej i na zawsze zapisała się w historii telewizji. Routledge przyznała, że granie tej postaci sprawiało jej ogromną przyjemność.

Jak zmarła Patricia Routledge? Poruszające słowa agenta

Patricia Routledge zmarła w wieku 96 lat. Jak przekazał jej agent, aktorka odeszła spokojnie we śnie, otoczona miłością swoich bliskich. Informacja ta została podana za pośrednictwem BBC. Agent podkreślił, że mimo zaawansowanego wieku Routledge nigdy nie straciła pasji do swojej pracy ani potrzeby kontaktu z publicznością.

Z wielką przykrością potwierdzamy informację o śmierci Patricii Routledge, która zmarła dziś rano spokojnie we śnie, otoczona miłością

Śmierć Patricii Routledge to bolesna strata dla świata sztuki i milionów fanów na całym świecie, którzy pokochali jej postać i kunszt aktorski.

"Co ludzie powiedzą?" — rola, która przeszła do historii

Serial "Co ludzie powiedzą?" to produkcja BBC, która gościła na antenie w latach 1990–1995. Patricia Routledge stworzyła w nim niezapomnianą kreację Hyacinth Bucket, kobiety obsesyjnie dbającej o pozory, która w każdej sytuacji starała się udowodnić swoje "wyższe" pochodzenie. Komizm tej postaci wynikał z kontrastu między jej snobistycznymi aspiracjami a rzeczywistością, w której żyła. Dzięki tej roli Routledge zdobyła ogromną popularność, a serial zyskał status kultowego.

W 1996 roku, podczas obchodów 60. rocznicy nagród BBC, Patricia Routledge została uhonorowana tytułem najpopularniejszej aktorki w Wielkiej Brytanii. Było to potwierdzenie jej wielkiego talentu i uznania, jakim cieszyła się wśród widzów.

Inne ważne role i wyróżnienia w karierze Routledge

Choć największą sławę przyniosła jej rola w "Co ludzie powiedzą?", Patricia Routledge miała bogatą i różnorodną karierę. Występowała w teatrach, gdzie z powodzeniem grała w klasycznych i współczesnych sztukach. Szczególnie cenione były jej interpretacje monologów Alana Bennetta, które pokazały jej aktorską wszechstronność i głębię emocjonalną.

Kolejną pamiętną rolą była postać Hetty Wainthropp w serialu kryminalnym BBC One "Hetty Wainthropp Investigates". Routledge wcieliła się tam w emerytowaną gospodynię domową, która zostaje detektywem-amatorską. Serial zyskał dużą popularność i potwierdził, że aktorka potrafi z powodzeniem odnaleźć się również w innym gatunku niż komedia.

Patricia Routledge, fot. Rex Features/East News

