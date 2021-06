"Zbuntowany anioł": jak dziś wygląda szofer z dużym nosem? Serialowy Rocky ma już 56 lat

Kultowa argentyńska telenowela "Zbuntowany anioł" przed dwoma dekadami była jednym z największych serialowych hitów. Jeżeli w latach 90. również byłyście fankami perypetii pokojówki Milagros (Natalia Oreiro) i przystojnego syna milionerów Ivo (Facundo Arana) na pewno pamiętacie zabawnego i przebojowego szofera z dużym nosem Rocky’ego, który za wszelką cenę chciał uwieść siostrę głównego bohatera. Jak dziś wygląda serialowy Rocky? Wcielający się w niego Marcelo Mazzarello ma już 56 lat. Poznalibyście go?

Jak wygląda dziś Rocky ze "Zbuntowanego anioła"?

Charakteryzujący się pokaźnym nosem, charyzmatyczny szofer Rocky był jedną z najbarwniejszych postaci "Zbuntowanego Anioła". Pomysłowy, niezwykle kreatywny, a przede wszystkim pewny siebie mężczyzna o szpakowatej urodzie szybko zyskał grono wiernych fanów, z zapartym tchem śledzących jego kolejne próby rozkochania w sobie pięknej Vicky, córki swoich pracodawców.

Dziś, gdy od premiery serialu minęły już 23 lata, zdaje się, że czas dla niektórych odtwórców kultowych ról niemal się zatrzymał. Nie wierzycie? A jednak! Natalia Oreiro niedawno świętowała 44 urodziny, publikując zdjęcia, na których wygląda równie pięknie jak wtedy, gdy zadebiutowała na srebrnym ekranie. Również partnerująca jej Victoria Onetto, czyli służąca "Motylek" niemal wcale się nie zmieniła. Największą metamorfozą mogą pochwalić się za to m.in. Gabriela Sari oraz Facundo Arana. Serialowa Gloria ze "Zbuntowanego anioła" bardzo wypiękniała, a po tej krzaczastych, zrośniętych brwiach nie ma już śladu. Z kolei odtwórca roli Iva zapuścił brodę i został surferem. A jak wygląda dziś serialowy szofer Rocky, czyli Marcelo Mazzarello ?

Marcelo Mazzarello swoją popularność zyskał głównie dzięki udziałowi w kultowym serialu "Zbuntowany Anioł". Szczupły i niski mężczyzna o charakterystycznym nosie miał nie lada wyzwanie, ponieważ w serialu musiał zagrać niegrzeszącego intelektem, niezbyt rozgarniętego szofera Rockye'ego. Jego postać posuwała się do rozśmieszających do łez zalotów, mających przybliżyć mężczyznę do zjawiskowej córki jego pracodawcy - Vicky.

Pomimo starań Rocky'ego, blondwłosa piękność odrzucała i upokarzała go niemal na każdym kroku, przez co szpakowaty szofer z odcinka na odcinek zyskiwał coraz większą rzeszę wiernych fanów. Ostatecznie, jak to w latynoskich telenowelach bywa, Rocky'emu udało się skraść serce ukochanej Victorii.

Od tego czasu minęły już 23 lata. I choć dla pięknych pań ze "Zbuntowanego anioła", w tym serialowej Vicky, czas niemal się zatrzymał, niestety nie możemy powiedzieć tego samego o Rocky'm. Wcielający się w niego Marcelo Mazzarello ma już 56 lat i w niczym nie przypomina zabawnego szofera z hitu lat 90.

Gdy Marcelo Mazzarello pojawił się w "Zbuntowanym aniele" miał niespełna 35 lat. Wyraźny akcent, głęboko osadzone oczy, charakterystyczny nos i ekspresyjna mimika sprawiły, że szybko stał się ulubieńcem mas. Sprawdźcie, jak teraz wygląda!

Marcelo Mazzarello jest bardzo popularny na Instagramie. Jego profil śledzi blisko 40 tysięcy fanów. To tam artysta chwali się nie tylko kolejnymi projektami zawodowymi, ale też wspomnieniami z wakacji, czy scenami z życia rodzinnego.

Aktor nawet w wieku 56 lat nie zwalnia tempa. Marcelo bardzo dba o swoją dietę oraz regularnie ćwiczy, dzięki czemu może pochwalić się świetnie wyrzeźbionymi ramionami, klatką piersiową oraz brzuchem.

Pomimo, że Marcelo od czasu występu w "Zbuntnowanym aniele" znacznie się postarzał, nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu swojej dalszej kariery. Co więcej,Mazzarello był m. in. 3 razy nominowany do argentyńskiego odpowiednika Oscara - nagrody Martin Fierro.